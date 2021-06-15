Российские ватерполистки обыграли венгерок в Суперфинале Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии в матче второго тура предварительного этапа Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в греческих Афинах.
Россиянки обыграли соперниц со счётом 14:13.
В заключительном матче предварительного этапа сборная России сыграет с командой Японии, а венгерки встретятся со сборной Канады. Обе игры пройдут 16 июня. По итогам предварительного этапа все команды выйдут в четвертьфинал. Плей-офф стартует 17 июня, финал и матч за третье место состоятся 19 июня.
Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 13 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), четыре раза — третье (2006, 2017, 2018, 2019).
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