Российские ватерполистки обыграли венгерок в Суперфинале Мировой лиги

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии в матче второго тура предварительного этапа Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в греческих Афинах.

Россиянки обыграли соперниц со счётом 14:13.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России сыграет с командой Японии, а венгерки встретятся со сборной Канады. Обе игры пройдут 16 июня. По итогам предварительного этапа все команды выйдут в четвертьфинал. Плей-офф стартует 17 июня, финал и матч за третье место состоятся 19 июня.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 13 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), четыре раза — третье (2006, 2017, 2018, 2019).