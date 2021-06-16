Дмитрий Киселёв перешёл из «Чеховских медведей» в ЦСКА
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Правый полусредний сборной России Дмитрий Киселёв подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба в «Инстаграме». Первым клубом Дмитрия была «Нева», за которую он выступал шесть лет. В составе санкт-петербургской команды Киселёв дважды завоевал серебро (2013, 2017) и трижды — бронзу (2015, 2016, 2018) чемпионата страны.
В составе македонского «Вардара» Киселёв стал победителем Лиги чемпионов (2019). Затем гандболист перешёл в «Чеховские медведи». В этом клубе Дмитрий дважды выиграл чемпионат России (2020, 2021), становился обладателем Кубка (2020, 2021) и Суперкубка России (2020).
В сборную России Киселёв вызывается с 2017 года. Он принимал участие в трёх чемпионатах мира (2017, 2019, 2021).
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