Гандболист сборной России перешёл в украинский «Мотор»

Российский линейный французского «Шартра» Денис Васильев подписал контракт с запорожским «Мотором», сообщает официальный сайт украинского клуба.

Профессиональную карьеру Денис начал в 2010-м году в астраханском «Динамо». В первой команде гандболист провёл семь сезонов с 2010 по 2017 год. С 2017 по 2020 год он выступал за команду «Чеховские медведи», став чемпионом и обладателем Кубка России. В составе сборной России он принимал участие в чемпионате мира 2021 года.

«Контракт с российским легионером у французского клуба был рассчитан и на следующий сезон, но клубы договорились между собой о его обоюдном расторжении. Контракт «Мотора» с российским легионером рассчитан на два года», — говорится в сообщении.