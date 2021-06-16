Солдатова рассказала, как Винер-Усманова научила её здоровому отношению к «запретной» еде

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, как тренеры Анна Дьяченко и Ирина Винер-Усманова научили её правильному отношению к сладкому и другой «запретной» еде.



«Спасибо, что не ставили жёсткие рамки! И никогда не запрещали есть какие-то конкретные продукты и не создавали мне «яблоко Евы», ведь все знают, что запретный плод сладок. Благодаря этому у меня здоровое отношение со сладким и всей «запретной» едой.



Уверена, что это сыграло большую роль. Даже сейчас я очень редко ем что-то вредное. Почему? Потому что употребляю только то, что требует организм, а любит и требует он здоровую и сбалансированную пищу!



Были, конечно, и интересные моменты, связанные с поездками в другие страны. Когда попадаешь в новую страну, то замечаешь, как там отличается еда и представленный выбор тех же сладостей. Первая реакция — всё скупить. Как хорошо, что это быстро проходило. Поездок становилось всё больше, и ты просто привыкал.



Помню, как мы с Анной Вячеславовной могли спокойно купить что-то вкусненькое и насладиться этим, естественно, в адекватном количестве. Просто весь вопрос в самодисциплине. Хочется шоколадку? Да нет проблем! Но съесть её лучше утром до тренировки! Ведь если по чуть-чуть и в правильное время, то всё абсолютно ок! Иногда и Ирина Александровна могла угостить шоколадкой прямо на выступлениях!



Я считаю, что очень важно найти золотую середину между запретами и вседозволенностью. Я слышала много грустных историй, когда родители или тренеры настолько все запрещали, что от этого у ребёнка, наоборот, срабатывал обратный эффект. Поверьте, ваши тотальные запреты не остановят детей, а совсем наоборот. Они придумают 1000 способов, как съесть ту самую вожделенную шоколадку! Если подводить итог: если немножко, то почему бы и нет. Главное — знать меру!» — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».