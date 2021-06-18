Анатолий Скоробогатов: Трефилова в своё время убрали отовсюду, но его поддержал Максимов

Гандбольный тренер Анатолий Скоробогатов рассказал о разнице в работе с женскими и мужскими командами. В предстоящем сезоне он будет тренировать краснодарский СКИФ.

«На протяжении всей жизни наблюдал, как работают и с ребятами, и с девчонками. Всегда казалось, что легче работать с парнями. Им достаточно просто доступно объяснить требования. Они более обучаемы в сравнении с девушками. Думаю, что и усилий тренеры женских команд затрачивают больше.



В тренерской деятельности я шёл сложным путём? Это однозначно. Мои слова может подтвердить любой женский тренер. Одно время работал с девушками, а на соседней площадке параллельно с нами тренировались парни. Результатов мы добивались примерно одинаковых, но они затрачивали меньше крови и пота.



Если говорить про переход из женского гандбола в мужской, то того же Евгения Трефилова в своё время убрали отовсюду, но его поддержал Владимир Максимов. Он работал в мужской сборной. Думаю, что останься Трефилов там, то и в той среде добился бы отличных результатов. Но тогда действительно пустовала ниша в женском гандболе — Максимов не мог позволить себе разбрасываться кадрами», — цитирует Скоробогатова «Гандбол. Быстрый центр».