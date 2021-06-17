Голкипер «Чеховских медведей» — о победе в Суперлиге: хотелось бы больше борьбы

Голкипер «Чеховских медведей» Артём Грушко поделился впечатлениями от победы в финальной серии плей-офф Суперлиги с московским ЦСКА.

«Финальная серия сложилась легко? В конце сезона накопилась усталость, и в этом плане легко однозначно не было. А по игре… Наверное, правильно показалось. В первом матче ЦСКА сопротивлялся сильнее. Второй мы выиграли гораздо увереннее. Не припомню, чтобы «Чеховские медведи» побеждали ЦСКА или «Спартак» с разницей «плюс десять». В этом году плей-офф сложился для нас довольно легко. Хотелось бы больше борьбы», — цитирует Грушко «Гандбол. Быстрый центр».

Грушко также ответил на вопрос о том, почему у него не складываются отношения со сборной России.



«Самому интересно. Не зовут, вот и не складываются. После молодёжной сборной пару раз приглашали в национальную, а потом перестали», — сказал Артём.