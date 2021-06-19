В «Лужниках» пройдут экскурсии с соблюдением всех норм безопасности

Пока российские футболисты готовятся к решающему матчу на Евро-2020, домашний стадион национальной команды в «Лужниках» готов принять гостей на обзорный тур.

В течение одной экскурсии можно почувствовать себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побывать в самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны фанатам во время матчей.

Экскурсионный центр «Лужников» серьёзно относится к безопасности гостей, поэтому на входе каждый посетитель получает защитную маску. Посетители соблюдают социальную дистанцию.

Ближайшие даты экскурсий: 19 и 20 июня. Полное расписание и билеты на экскурсию — на сайте https://www.luzhniki.ru/activities/ekskursii/obzornyj-tur-po-luzhnikam_/