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Женская сборная России досрочно вышла в четвертьфинал олимпийской квалификации по регби-7

Женская сборная России досрочно вышла в четвертьфинал олимпийской квалификации по регби-7
Елена Чистова
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Женская сборная России по регби-7 досрочно вышла в четвертьфинал олимпийской квалификации, которая проходит в Монако. Во втором матче в группе А российские регбистки победили команду Мексики со счётом 55:0.

Россиянки одержали вторую победу подряд. Ранее они были сильнее команды Самоа (32:0). Национальная команда набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы A, обеспечив себе участие в четвертьфинале олимпийской квалификации. Также шесть очков у команды Аргентины, с которой россиянки сыграют завтра 20 июня. В четвертьфинал гарантированно выйдут первые две команды из каждой группы.

В Монако разыгрываются две путёвки на Олимпиаду, поэтому финал в квалификационном турнире не предусмотрен.

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