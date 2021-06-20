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Борцы Евлоев и Сурков первенствовали на международном турнире в Стамбуле

Борцы Евлоев и Сурков первенствовали на международном турнире в Стамбуле
Елена Чистова
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Сборная России по греко-римской борьбе провела заключительный перед Олимпийскими играми старт — выступила на международном турнире в Стамбуле (Турция). В первый медальный день соревнований в олимпийской весовой категории до 97 кг победил двукратный чемпион мира и Европы Муса Евлоев. В неолимпийской категории до 63 кг первенствовал призёр чемпионата Европы Ибрагим Лабазанов.

Во второй день в олимпийском весе до 67 кг победителем турнира стал чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Артём Сурков.

Призёрами стали Рафаель Юнусов (до 82 кг), Вааг Маргарян (до 87 кг), Зураби Гедехаури (до 130 кг), Виктор Ведерников (до 55 кг) и Станислав Зайцев (до 72 кг).

До Олимпийских игр в Токио у национальной команды запланированы два сбора — в Подмосковье и Владивостоке, откуда команда отправится на Игры в Токио.

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