Рекордсменка Украины в беге погибла в ДТП

21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган насмерть разбилась в ДТП на трассе в Киевской области. Причиной стало то, что она уснула за рулём, информирует украинское издание «Фокус».

Сообщается, что спортсменка уснула за рулём, в результате чего потеряла контроль над управлением автомобилем. Транспортное средство вылетело с дороги и врезалось в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло.

В мае 2021 года Долган принимала участие в чемпионате Украины по горному бегу и заняла второе место, показав результат 54 минуты 42 секунды. Помимо этого, она установила рекорд Украины в беге на 10 000 метров с результатом 39:40.14. Это произошло на чемпионате страны по бегу на 10 000 метров среди взрослых, молодёжи и юниоров в апреле 2021 года.