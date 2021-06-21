Рекордсменка Украины в беге погибла в ДТП
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21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган насмерть разбилась в ДТП на трассе в Киевской области. Причиной стало то, что она уснула за рулём, информирует украинское издание «Фокус».
Сообщается, что спортсменка уснула за рулём, в результате чего потеряла контроль над управлением автомобилем. Транспортное средство вылетело с дороги и врезалось в деревянную доску, которая пробила лобовое стекло.
В мае 2021 года Долган принимала участие в чемпионате Украины по горному бегу и заняла второе место, показав результат 54 минуты 42 секунды. Помимо этого, она установила рекорд Украины в беге на 10 000 метров с результатом 39:40.14. Это произошло на чемпионате страны по бегу на 10 000 метров среди взрослых, молодёжи и юниоров в апреле 2021 года.
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