Клишину спросили, выступит ли она за Россию на Олимпиаде. Дарья ответила

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина ответила на вопрос подписчика о том, выступит ли она за Россию на Олимпиаде.
Подписчик в «инстаграме» спросил: «За Россию выступать будете на Олимпиаде»? Дарья ответила: «Мы выступаем под нейтральным статусом, команда называется Олимпийский комитет России».
Также в комментарии Клишина сообщила, что ей сделали прививку от коронавируса.
Вчера, 21 июня, стало известно, что Дарья не выступит на чемпионате России, который пройдёт в Чебоксарах с 23 по 27 июня. С 2013 года спортсменка живёт и тренируется в США.
«Длиннейший путь в Чебоксары с тремя стыковками вряд ли пошёл бы на пользу моей спортивной форме», — написала спортсменка.
- 22 июня 2021
-
08:39
-
07:57
-
00:40
- 21 июня 2021
-
21:50
-
20:37
-
17:58
-
17:41
-
17:26
-
15:38
-
15:30
-
11:43
-
09:30
-
00:30
- 20 июня 2021
-
23:45
-
23:08
-
22:06
-
21:56
-
20:29
-
20:15
-
19:59
-
17:59
-
17:50
-
14:46
-
14:26
- 19 июня 2021
-
22:24
-
22:07
-
19:47
-
19:09
-
17:20
-
15:40
-
15:12
-
14:44
-
12:54
-
10:23
-
10:21