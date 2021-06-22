Чемпиона мира Сергея Шубенкова оправдали по делу о допинге

Чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, россиянина Сергея Шубенкова оправдали по делу о допинге. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении спортсмена. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Шубенков не проявил вины или халатности по делу о возможном нарушении антидопинговых правил в отношении пробы, взятой 15 декабря 2020 года во внесоревновательный период. Поэтому он не будет отбывать дисквалификацию.

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Ранее Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса. Напомним, совет World Athletics вернул российским спортсменам право получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах 18 марта. Заявки будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсменах. За оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $ 250, спортсменам до 20 лет — $ 100.