Сергей Шубенков прокомментировал новость о снятии претензий к нему по допингу

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прокомментировал новость, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в его отношении по делу о допинге.

«Ну что, господа «инсайдеры», знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло. А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещёнке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что всё наконец-то разрешилось.

Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определённым образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всём разобраться», — написал Шубенков в своём «инстаграме».