Евгений Трефилов — о критике Черчесова: ему что, самому надо было выбежать на поле?

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, который в 2016 году привёл команду к победе на Олимпиаде, прокомментировал выступление национальной сборной по футболу на Евро-2020.

«Я сам ещё не отошёл от этого поражения. В половине первого я досмотрел игру и не выдержал: пошёл есть — отрезал шматок колбасы и заедал этот футбол.

Сейчас попёрли на Черчесова. А что он может сделать? У него под рукой такой набор футболистов. Ему что, самому надо было выбежать на поле? Это не только его вина, это результат общих ошибок.

Сегодня обсуждали зарплату Зобнина. А что ж вы раньше не обсуждали? Причём каждого. Я не верю, что у нас нет людей. Посмотрите, сколько у нас в футболе детско-спортивных школ. Значит, недорабатывают. Как мы недорабатываем в гандболе: школы в 90-е развалились, а нового ничего не пришло. Жёстче надо подходить к сдаче нормативов, к качеству подготовки детей», — приводит слова Трефилова ТАСС.