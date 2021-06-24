Сергей Шубенков выиграл золото чемпионата России в беге на 110 метров с барьерами

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.
30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 13,37 секунды. Второе место с результатом 13, 90 секунд занял Константин Шабанов, третье — его брат Филипп Шабанов (13,96).
Отметим, что в полуфинальном забеге Шубенков показал лучший результат сезона в Европе (13,24 секунды). Предыдущий рекорд сезона принадлежал англичанину Эндрю Поцци. Британец преодолел то же расстояние за 13,25 секунды.
Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении Шубенкова по делу о допинге.
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