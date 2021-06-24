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Прыгунья с шестом Сидорова одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике

Прыгунья с шестом Сидорова одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике
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Легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей в соревнованиях по прыжках с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

Сидорова показала результат 4,75 м.

В беге на 800 м победу одержал Константин Холмогоров (1.45,94), на втором месте финишировал Николай Вербицкий (1.47,18), бронзовую медаль завоевал Константин Толоконников (1.57,45). В женских соревнованиях чемпионкой России стала Александра Гуляева (1.59,96), второй стала Ольга Родиошкина (2.00,15), третьей — Светлана Улога (2.00,66). В метании диска победу одержала Екатерина Строкова, показавшая результат 62,82 м, серебряная награда досталась Юлии Мальцевой (59,18), бронзовая — Надежде Деркач (56,59).

В женском забеге на дистанции 3000 м с препятствиями победу одержала Екатерина Ивонина (9.13,76), второй финишировала Наталья Аристархова (9.23,94), третьей — Ольга Вовк (9.25,65). В мужском финале золотую медаль завоевал Константин Плохотников (8.21,04), серебряную — Максим Якушев (8.26,51), бронзовую — Юрий Клопцов (8.33,14).

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