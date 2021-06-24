Сергей Шубенков высказался о потенциальных соперниках на Олимпиаде в Токио

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков оценил силы потенциальных соперников на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Беспокоит ли результат Маклеода – 13,01 секунды? Он показал его на «Бриллиантовой лиге», это нормально, не беспокоит. А вот Хэллоуэй, зараза, не выезжает никуда. Посмотрим, как он пробежит на отборе в США, он вообще не любит выезжать из Штатов», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».

Также спортсмен поделился эмоциями от победы на чемпионате России.

«Бег в принципе ни о чём, грязный, некрасивый и не мой. Я немного эмоционально перегорел. Закончилось бы всё полуфиналом, всё было бы отлично. Я и на разминке сегодня очень нестабильно разбегался, то до первого барьера пробегал за 2,00, то за 2,15, за семь шагов по полторы десятых секунды разброс был, собраться не могу», — сказал Шубенков.