Сергей Шубенков высказался о потенциальных соперниках на Олимпиаде в Токио

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков оценил силы потенциальных соперников на грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония).
«Беспокоит ли результат Маклеода – 13,01 секунды? Он показал его на «Бриллиантовой лиге», это нормально, не беспокоит. А вот Хэллоуэй, зараза, не выезжает никуда. Посмотрим, как он пробежит на отборе в США, он вообще не любит выезжать из Штатов», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».
Также спортсмен поделился эмоциями от победы на чемпионате России.
«Бег в принципе ни о чём, грязный, некрасивый и не мой. Я немного эмоционально перегорел. Закончилось бы всё полуфиналом, всё было бы отлично. Я и на разминке сегодня очень нестабильно разбегался, то до первого барьера пробегал за 2,00, то за 2,15, за семь шагов по полторы десятых секунды разброс был, собраться не могу», — сказал Шубенков.
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