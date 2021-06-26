В ВФЛА рассказали, как будет формироваться десятка российских участников ОИ в Токио

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, как будет формироваться состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. В заявку можно включить только десять человек, выполненные олимпийские нормативы в сочетании с нейтральным статусом имеют 19 атлетов.

«Есть чёткий международный рейтинг, и мы будем руководствоваться этим. По мужской высоте у нас нет проблем — первое и третье место в этом рейтинге, Сидорова в шесте вторая, поэтому по лидерам не будет проблем. Как обычно, проблемы начинаются в ситуации, когда у нас несколько седьмых и восьмых мест, и с этим они, конечно, будут.

В ситуации, когда несколько спортсменов в рейтинге занимают одну позицию, будем руководствоваться какой-то динамикой результатов, опытом соревнований. Есть иные факторы, например, Мария Ласицкене поедет на Олимпиаду, потому что этот человек — наш флагман и благодаря ей мы выбили эти десять мест. И она будет в Токио, несмотря на то что она была не в лучшем состоянии, но сейчас входит в форму и, думаю, на Играх эта её форма будет наилучшей», — приводит слова Приваловой «Матч ТВ».

Окончательный список должен быть подан в ОКР к 12:00 в понедельник, 28 июня. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.