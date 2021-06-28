Чемпионка Европы Ксения Парубец не выступит на ОИ в Токио из-за травмы

Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато сообщил, что Ксения Парубец не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за проблем со здоровьем.
Чемпионка Европы — 2015, бронзовый призёр Кубка мира — 2019 Парубец пропустила сезон-2020/2021 из-за разрыва крестообразной связки.
«Парубец не будет на заключительном сборе перед Олимпиадой, она не едет в Токио. Десять дней назад она сказала, что не готова физически, что ей нужно ещё полтора месяца для восстановления. Сейчас она занимается реабилитацией, и мы её понимаем, у Ксении была тяжёлая травма», — приводит слова Бузато ТАСС.
Ранее от выступления в Токио отказалась чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы Татьяна Кошелева.
«У нас не было никаких конфликтов, Татьяна приняла решение по личным причинам. Она первый человек, которому я всегда позвоню. У нас было взаимное уважение, поэтому я также с уважением отношусь к её решению. Это было полной неожиданностью для меня. Она просто пришла и сказала, что не может и не хочет играть в Токио», — сказал Бузато.
Олимпийский волейбольный турнир пройдет с 24 июля по 8 августа.
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