Британец Марк Кавендиш одержал победу на четвёртом этапе «Тур де Франс»

Британский велогонщик Марк Кавендиш из команды Deceuninck-Quick Step одержал победу на четвёртом этапе веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс».

Кавендиш преодолел дистанцию в 150,4 км за 3 часа 20 минут 17 секунд. Второе место занял француз Насер Буанни из Arkea-Samsic. Тройку лидеров замкнул бельгийский спортсмен Яспер Филипсен, представляющий Alpecin-Fenix.

Другой представитель Alpecin-Fenix, голландец Матью ван дер Пул, продолжает лидировать в генеральной классификации.

Общий зачёт после четвёртого этапа

1. Матью ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 16:19.10.

2. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.8.

3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – +0.31.

Пятый этап «Тур де Франс» пройдёт между Шанже и Лавалем в среду, 30 июня.