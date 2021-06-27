Велогонщик сломал обе руки в массовом завале на первом этапе «Тур де Франс»

В массовом завале, спровоцированном фанаткой, на первом этапе веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс» пострадал 21 велогонщик, сообщает RTBF.

При этом известно, что испанский велогонщик из команды Movistar Марк Солер вследствие падения получил перелом головки лучевой кости на обеих руках. Отметим, что после падения Солер не снялся с дистанции и завершил гонку на 181-м месте. В 2020 году Солер занял 21-е место по итогам «Тур де Франс».

Ещё одним велогонщиком, серьёзно пострадавшим в завале, стал француз Сирил Лемуан из команды Cofidis, Solutions Crédits. Он сломал четыре ребра, получил частичный коллапс лёгкого, травму шеи и глубокую рану за ухом. В данный момент Лемуан находится в больнице.

Также под присмотром врачей находится литовский велогонщик Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ), во время столкновений он потерял сознание из-за травмы головы.