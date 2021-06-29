Стартовала акция в поддержку олимпийцев из России на Олимпиаде в Токио

В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая старту проекта в поддержку сборной команды России на Олимпийских играх в Токио. Впервые Олимпийские игры будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать сборную, чтобы поддержать спортсменов во время соревнований. Российским спортсменам придётся особенно нелегко, ведь они будут выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов.



Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объявили о запуске акции #10песенЧемпионов. Это треки, которые выбрали сами спортсмены. Любой спортивный болельщик, который захочет поддержать наших олимпийцев, сможет спеть любую композицию и опубликовать видео на неё в своих соцсетях. Эту запись необходимо сопроводить хештегами #веримвРоссию и #10песенЧемпионов.



Соорганизатором акции выступает спортивный портал «Чемпионат». Вместе с хэштегами на своих видеозаписях стоит отмечать официальный аккаунт «Чемпионата». Тогда есть вероятность, что они будут замечены и опубликованы официальных сетях портала во «ВКонтакте», в «Инстаграме», в «Фейсбуке» и в TикТок.



«Чемпионат» опубликовал список композиций, которые выбрали олимпийцы.

«Ни для кого не секрет, что музыка и искусство способны объединять людей. В дни Олимпийских игр в Токио нас объединит ещё и спорт — мы все как один будем переживать и болеть за наших российских спортсменов. В творческой среде очень много тех, кто по-настоящему любит спорт. Во время Олимпиады мы будем такими же болельщиками сборной команды России, как и вся страна! Призываю всех артистов, исполнителей, композиторов и других представителей творческой интеллигенции принять участие в этом проекте, чтобы российские спортсмены почувствовали нашу поддержку на Играх в Токио», — сказала автор песни «Нас не догонят!» Елена Кипер.