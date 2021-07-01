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36-летний Кавендиш выиграл 32-й этап на «Тур де Франс» и приблизился к мировому рекорду

36-летний британский велогонщик Марк Кавендиш из команды Deceuninck-Quick Step одержал победу на шестом этапе («Большой петли») веломногодневки Гран-тура «Тур де Франс». Для спортсмена это 32-й триумф в карьере на «Тур де Франс». Отметим, что абсолютный рекорд по количестве побед на этапах «Тур де Франс» принадлежит бельгийцу Эдди Мерксу (34).

Кавендиш преодолел дистанцию в 160,6 км за 3 часа 17 минут 36 секунд. Вторым стал бельгиец Яспер Филипсен, представляющий Alpecin-Fenix, третьим — француз Насер Буанни из Arkea Samsic.

Результаты шестого этапа не внесли значительных изменений в генеральную классификацию. В ней по-прежнему лидирует нидерландский велогонщик Матье Ван дер Пул, выступающий за Alpecin-Fenix.

Общий зачёт после четвёртого этапа

1. Матье Ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – 20:09.17.

2. Тадея Погачара (Словения, UAE Team Emirates) – отставание 0.08.

3. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – +0.30.