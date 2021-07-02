Артемьев вышел в финал онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid и сыграет с Ароняном

На турнире Goldmoney Asian Rapid, седьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour, завершились полуфинальные матчи. По их итогам в решающей встрече между собой сыграют россиянин Владислав Артемьев и представитель Армении Левон Аронян.

Во втором матче Артемьев обыграл Дин Лижэня со счётом 2,5:1,5. Первую встречу накануне с аналогичным счётом выиграл китайский гроссмейстер. В итоге финалист определился на тай-брейке, состоящем из двух партий в блиц, в котором россиянин одержал победу со счётом 1,5:0,5.

По аналогичному сценарию развивались события и во втором полуфинале. Уступивший накануне Аронян выиграл вторую встречу у норвежца Магнуса Карлсена со счётом 3:1. И в блице сильнее также был представитель Армении – 2:0.

Финальный матч Артемьев – Аронян стартует в субботу, 3 июля.