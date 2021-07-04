Велогонщик Матье Ван дер Пул сошёл с Тур де Франс, чтобы сосредоточиться на Играх

Голландец Матье Ван дер Пул не примет участие в Туре де Франс. Причиной стало желание велосипедиста выступить на Играх в Токио.

«Мы приняли решение сегодня утром. Это лучшее, что можно сделать для моей карьеры. Участие в Олимпиаде — это цель, к которой я иду уже 4 года. У меня была фантастическая неделя на Туре, это было невероятно. Я выжал из себя всё. Теперь мне нечего доказывать. Особенно после того, как я выиграл и смог надеть жёлтую майку. Я буду участвовать в предстоящих турнирах, чтобы соревноваться в Париже», — цитирует спортсмена L'Equipe.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

Новость по теме Тетюхин: отсутствие Мусэрского на Играх станет потерей для сборной России