Президент США отреагировал на дисквалификацию Ричардсон за употребление каннабиса

Президент США Джо Байден высказался о дисквалификации американской легкоатлетки Ша’Карри Ричардсон. Спортсменка была отстранена на месяц за употребление каннабиса и не сможет выступить на Олимпиаде в Токио в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат был аннулирован.

«Правила есть правила, и всем они известны. Должны ли они оставаться именно такими — другой вопрос, но, повторюсь, правила есть правила», — приводит слова Байдена Reuters.



Отстранение Ричардсон вызвало критику со стороны обеих партий в США. Так, представитель демократов Александрия Окасио-Кортес призвала USADA отметить дисквалификацию, так как был «нанесён удар по гражданским свободам».

А Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента-республиканца, написал на своей странице в «Твиттере»: «Пусть соревнуется. Абсолютно уверен, что травка никогда никого не делала быстрее».