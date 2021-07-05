Виктор Васильев раскритиковал Центр по гимнастике Винер-Усмановой

Шоумен Виктор Васильев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскритиковал методы тренировок в Центре гимнастики главы Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

Дочь Виктора с трёх лет занимается в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Это очень сложно. Мы бросим скоро. Очень тяжело. Мне, например, сказали, что в Швейцарии вообще запретили этот вид спорта. Это издевательство над девочками. Они плачут каждый день. Если в центр Винер прийти и открыть зал, то там будет такая истерика. Они плачут. Им очень больно», — сказал Васильев.

Центр художественной гимнастики располагается на территории олимпийского комплекса «Лужники». Открытие комплекса состоялось 18 июня 2019 года.