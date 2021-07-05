Прыгун в высоту Данил Лысенко получил 4-летнюю дисквалификацию за подделку документов

Чемпион мира 2018 года в помещении, серебряный призёр ЧЕ-2017 в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко получил четырёхлетнюю дисквалификацию за фальсификацию документов, помимо этого его отстранили ещё на два года условно за нарушение правил подачи информации о местонахождении. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Лысенко, которого отстранили от соревнований в 2018 году, дисквалифицировали до 3 августа 2022 года. Общий срок дисквалификации составляет шесть лет: два года условно за нарушение правил подачи информации о местонахождении и четыре года за фальсификацию документов.
«CAS подтвердил обвинения, выдвинутые Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) против российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за многочисленные нарушения антидопинговых правил, в том числе отсутствие информации о местонахождении и вмешательство в процесс управления результатами», — отмечается в сообщении AIU.
Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.
После этого был остановлен процесс возвращения статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Также за этим делом последовало отстранение экс-главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который впоследствии был дисквалифицирован на четыре года. Ранее AIU сообщил, что инициатором подделки антидопинговых документов спортсмена был его тренер — Евгений Загорулько.
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