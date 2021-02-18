AIU: сделать фальшивую справку по допинговому делу Лысенко предложил его тренер

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) опубликовал подробный отчёт по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиняемого в пропуске трёх допинг-тестов и подделке документов по этому делу. Сообщается, что инициатором подделки документов был тренер спортсмена — Евгений Загорулько.

«Сговор состоялся на встрече в московском офисе ВФЛА 26 июля 2018 года, организованной для обсуждения обвинений Лысенко по поручению Дмитрия Шляхтина (бывший президент ВФЛА. — Прим. «Чемпионата»). На встрече Лысенко рассказал, что он заболел во время тренировочных сборов в марте 2018 года и попал в ДТП в июле 2018-го. Шляхтин позвонил Лысенко и отчитал его за халатность.



После встречи Загорулько позвонил Артуру Карамяну (глава федерации лёгкой атлетики Московской области. — Прим. «Чемпионата»), которого не было на встрече, и спросил, может ли он предоставить Лысенко фальшивую медицинскую справку. Член семьи Карамяна работал в медицинском учреждении. Карамян согласился спросить родственника. По показаниям Карамяна, его родственник сказал, что это невозможно. Так он ответил и на просьбу Загорулько.



На следующий день, 27 июля 2018 года, Загорулько в его гостиничный номер в спорткомплексе Новогорска была доставлена фальшивая справка на имя Лысенко. Он передал её спортсмену, который предоставил бумагу в ВФЛА», — говорится в отчёте.