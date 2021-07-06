Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины: не надо политику вмешивать в спорт

Вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук прокомментировал запрет сборной Украины участвовать в чемпионате мира в 2021 году.

«Нам сказали ехать. У нас отбор на ЧМ, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. В пляжном футболе я буквально месяц, раньше я им не занимался. Без всякой задней мысли отправляли ребят завоевать путёвку на ЧМ, а дальше бы разбирались. Ребята её завоевали. Я не понимаю, почему приняли такое решение. Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют – сделайте то, сделайте это», — цитирует Ващука Tribuna.com.

Чемпионат мира пройдёт с 21 по 29 августа в Москве.