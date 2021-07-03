«Если я не выиграю, то пусть буду смелым в своей попытке». Как Евро-2020 помогает детям

Евро-2020 для России завершён. Не только для национальной сборной, но и для страны: 2 июля Санкт-Петербург успешно провёл свой последний матч турнира. И после окончания любого грандиозного события, на которое было потрачено громадное количество сил и ресурсов, всегда остаётся вопрос – а что осталось?

Сейчас, особенно после чемпионата мира по футболу – 2018, популярно красивое слово «наследие». Под ним обычно понимается всё что угодно – построенные стадионы, инфраструктура, повышение интереса людей к занятию спортом, пропаганда здорового образа жизни, даже победы сборной России. Но есть что-то более осязаемое и значительно более важное. Кто-то, для кого футбол – это действительно больше, чем игра.

Дети.

И вот для них, обычных и не совсем, и Евро, и ЧМ-2018 оставили в наследие что-то конкретное. Точнее – компания Coca-Cola в России, являющаяся партнёром УЕФА и ФИФА. И вот об этом самом наследии мы поговорили с директором по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola в России и Беларуси Еленой Ковалёвой.

— Елена, поздравляю компанию Coca-Cola с открытием очередного социально важного проекта – инклюзивной игровой площадки в Большой Ижоре. Расскажите о миссии компании в вопросе инклюзии и о сотрудничестве с фондом Натальи Водяновой «Обнажённые сердца».

— Спасибо за поздравления. С 1968 года Coca-Cola — партнёр-основатель Специальной Олимпиады на мировом уровне, а с 2011-го мы работаем со Специальной Олимпиадой здесь, в России. С фондом Натальи Водяновой «Обнажённые сердца» сотрудничаем с 2014 года, реализуем проекты по развитию инклюзивной инфраструктуры.

Когда мы начали работать с фондом «Обнажённые сердца», мало кто в России занимался такими программами, поэтому мы были очень рады, что нашёлся такой сильный партнёр. Попробовали построить несколько площадок, получилось очень хорошо — мы действительно увидели, что такие площадки нужны и что фонд очень тщательно отбирает регионы и места для строительства.

То есть основной критерий в том, чтобы там, где строится площадка, были дети и молодёжь с особенностями развития и чтобы эта инфраструктура помогала именно в этом конкретном месте в социализации таких детей.

Фото: Пресс-служба Coca-Cola

Поэтому партнёрство с фондом нам показалось очень важным. Нам было комфортно работать друг с другом, мы открыли девять инклюзивных игровых площадок в городах проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, они стали долгосрочным наследием Coca‑Cola как Официального партнёра FIFA.

Наследие заключается в том, чтобы построить во всех городах, принимающих чемпионат мира, вот такие инклюзивные площадки. Тогда городов было 11. Плюс дополнительно в прошлом году мы объявили о том, что к чемпионату Европы — 2020 построим ещё три инклюзивные площадки, тоже как наследие Евро, именно для того, чтобы у ребят была возможность заниматься спортом, футболом, общаться и понимать, что всё-таки общих черт у нас больше, чем различий.

Двенадцатую площадку построили, ещё две у нас планируются в следующем году.

— Coca Cola вместе с фондом занимается строительством инклюзивных площадок более семи лет. Видите ли результат работы, позитивные изменения в обществе?

— Мы возвращаемся на наши площадки и видим, что они заполнены детьми и активно используются. Другого результата нам и не нужно, тут всё очевидно.

Положительные изменения в обществе определённо присутствуют. Например, даже пять лет назад предположить, что в России пройдут всемирные игры Специальной Олимпиады, было сложно, а теперь это факт, и он говорит о многом: Россия поворачивается к инклюзии лицом, в России всё больше и больше возможностей для людей с особенностями развития.

— Наверное, барьер между особенными и нормотипическими людьми трудно разрушить без специализированных социальных программ, направленных на совместную деятельность. Предоставляют ли вам отчёт о мероприятиях или ином специализированном использовании площадки?

— Априори там, где фонд выбирает место для строительства площадки, эта необходимость уже назрела. Либо это школа, где обучаются ребята с особенностями развития, либо это какое-то место в городе, где рядом находятся специальные учреждения. В этом вопросе у фонда «Обнажённые сердца» карт-бланш. Они профессионально подходят к этому вопросу, мы полностью им доверяем.

Фото: Пресс-служба Coca-Cola

— Вы упомянули, что открытие инклюзивной игровой площадки в Большой Ижоре приурочено к чемпионату Европы — 2020, матчи которого проходили в том числе и в России. Какое наследие в вопросах инклюзии оставит этот турнир, и что было сделано в России после чемпионата мира — 2018?

— Знаете, нет такой точки — вот, прошёл чемпионат мира, оставил после себя наследие — и всё. Для нас эта тема с развитием инклюзивного общества постоянная и долгоиграющая, потому что, видя, как происходят изменения в других странах, мы понимаем: эта работа должна вестись постоянно, в течение многих лет. Человеку нужно время, чтобы открыться, принять, пообщаться с людьми с особенностями развития. А где это сделать, если у нас люди с особенностями в развитии не имеют возможности, не имеют места, где им можно социализироваться и общаться с нормотипическими людьми?

Именно поэтому вот эта работа по наследию идёт постепенно. Например, после чемпионата мира — 2018, после Евро-2020 у нас останется 14 площадок с инфраструктурой. В следующем году подобные площадки откроются в Екатеринбурге и Красноярске. Это более 50 000 квадратных метров. При этом мы понимаем, что можем сделать больше и оставить большое наследие, не физическое, а нематериальное. Сейчас работаем над тем, чтобы у нас было более популярно инклюзивное трудоустройство.

— Это будет какой-то новый проект?

— Да, совместно с фондом «Обнажённые сердца» мы запускаем новый проект.

В начале этого года мы закончили исследования о препятствиях трудоустройства людей с особенностями и на основе этого исследования готовим пилотную версию проекта по трудоустройству людей с особенностями развития. А дальше наша задача — разработать такой проект для любого бизнеса, чтобы бизнес понимал, в чём преимущество найма людей с особенностями развития.

Фото: Пресс-служба Coca-Cola

В нашу компанию нанимают на работу людей с особенностями развития с 2018 года. У нас очень положительный опыт: такие сотрудники всегда самые дисциплинированные и внимательные, кроме того, они способны менять командный дух. Люди становятся более открытыми, поддерживают друг друга. Бизнес не должен это воспринимать как социальную нагрузку и благотворительность, это не так. Именно для этого и создаётся наш проект, чтобы бизнес понял, в чём ценность и как с такими людьми работать. У нас в стране нет кадровой прослойки, которая могла бы стать медиатором между людьми с особенностями развития и бизнесом. Обычный HR есть, есть кадровики, а для людей с особенностями развития всё-таки нужен определённый профильный персонал, который понимает, что работодатель может потребовать от таких людей и что эти люди могут получить от работодателя.

— Уже понимаете сроки запуска?

— Пилотный проект будет запущен до конца этого года, а полномасштабный проект планируем к концу 2022 года.

— Следующая Специальная Олимпиада пройдёт в России, в Казани в 2022 году. Расскажите, кто примет в ней участие и в чём отличие от Паралимпийских Игр?

— Движение Специальной Олимпиады существует с 1968 года, его основала семья Кеннеди. В их семье был ребёнок с особенностями развития, и они увидели, что совместные спортивные активности с другими, здоровыми людьми приносят большую помощь в реабилитации. Ребёнок быстрее развивается, лучше общается, становится более внимательным, более активным. Кеннеди создали движение, наша компания стала партнёром-основателем, и с 1968 года это движение очень серьёзно развивается и сейчас присутствует больше чем в ста странах. И в каждой стране проводятся свои регулярные спортивные и медицинские активности. Например, у нас есть «Специальная Олимпиада России», которая имеет отделения во многих регионах страны. Их задача — проводить тренерскую спортивную активность для детей с особенностями развития на местном уровне, чтобы затем принять участие в международных соревнованиях.

Фото: Пресс-служба Coca-Cola

Международные соревнования проводятся раз в два года, так же, как и Олимпиада или Паралимпиада. Отличие в том, что в движении Специальной Олимпиады принимают участие люди с особенностями интеллектуального развития. Несмотря на то что в названии есть слово «Олимпиада», здесь не спортивный дух важен, а адаптация людей. В Специальной Олимпиаде нет командного зачёта, нет медального зачёта. Это всё для социализации, для того, чтобы люди с особенностями почувствовали себя на равных с обычными людьми. И девиз специальной Олимпиады звучит так: «Дайте мне возможность попытаться выиграть, а если я не выиграю, то пусть я буду смелым в своей попытке».

Сама идея Специальной Олимпиады — в равных возможностях, в том, что у каждого есть возможность заниматься спортом, развиваться. Организатор в нашей стране — «Специальная Олимпиада России», на международном уровне — Special Olympics International. В Казани уже начал работу комитет, который непосредственно организует сами соревнования в 2022 году. На Специальной Олимпиаде — 2022 ожидаются более трёх тысяч участников из ста с лишним стран. Соревнования пройдут в семи видах спорта.

— Coca Cola является многолетним официальным партнёром UEFA. Каким-то образом вам удалось реализовать свои проекты инклюзивного трудоустройства на матчах Eвро-2020?

— Да, у нас есть специальные сотрудники в команде мерчендайзеров, которые в течение месяца работают на стадионе «Санкт-Петербург». Ребята отвечают за порядок в холодильнике, расставляют продукцию, следят, чтобы напитки были холодными и ничего не заканчивалось. Все они — атлеты Специальной Олимпиады, которые сейчас не заняты в соревновательной или подготовительной деятельности. Они просто хотят работать, и мы с радостью дали ребятам возможность поработать на чемпионате Европы.

— Государство уделяет достаточное внимание этой тематике?

— Внимание уделяется. Одно то, что у нас будут приняты Специальные игры, уже свидетельствует о многом. Самое главное — это партнёрство: и государства, и НКО, и бизнеса. Это помогает вовлечь в процесс большее число людей.

Фото: Пресс-служба Coca-Cola

— Инклюзия и какая-то причастность к инклюзивному обществу когда-нибудь войдёт в моду в России?

— На мой взгляд, как бы это ни распространялось, главное — распространять. Пусть это будет мода и принятие обществом будет через моду. Пусть это будут какие-то проекты государства или специальные Олимпиады, или Naked Heart Foundation. Важно эту работу не останавливать.