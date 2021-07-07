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Ян Непомнящий и Александр Грищук выступят на турнире по рапиду в Хорватии

Российские шахматисты Ян Непомнящий и Александр Грищук примут участие в третьем этапе Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия). 7–9 июля пройдёт турнир по рапиду.

В состав участников этапа помимо россиян входят Максим Вашье-Лаграв из Франции, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, Аниш Гири и Йорден ван Форест из Нидерландов, Вишванатан Ананд из Индии, Иван Шарич из Хорватии, Антон Коробов из Украины и Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. Партии начнутся в 16:00 мск.

Ян Непомнящий — гроссмейстер, чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.

Александр Грищук — гроссмейстер, двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России и четырёхкратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России, чемпион России, трёхкратный чемпион мира по блицу.