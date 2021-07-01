Ян Непомнящий предложил изменить порядок присвоения званий в шахматах

Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал рекорд 12-летнего американского шахматиста индийского происхождения Абхиманю Мишра, ставшего самым юным гроссмейстером в истории.
«Я поражён новым рекордом, поэтому я хотел бы предложить некоторые изменения в порядке присвоения титулов. Например, одна из норм должна быть выполнена на открытом турнире, и участие гроссмейстеров с рейтингом 2400 должно быть окончательно ограничено», — написал Непомнящий в своём «твиттере».
Мишра стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 4 месяцев 25 дней. До этого рекорд принадлежал Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 7 месяцев.
Ян Непомнящий — гроссмейстер, чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.
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