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Ян Непомнящий предложил изменить порядок присвоения званий в шахматах

Ян Непомнящий предложил изменить порядок присвоения званий в шахматах
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Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал рекорд 12-летнего американского шахматиста индийского происхождения Абхиманю Мишра, ставшего самым юным гроссмейстером в истории.

«Я поражён новым рекордом, поэтому я хотел бы предложить некоторые изменения в порядке присвоения титулов. Например, одна из норм должна быть выполнена на открытом турнире, и участие гроссмейстеров с рейтингом 2400 должно быть окончательно ограничено», — написал Непомнящий в своём «твиттере».

Мишра стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 4 месяцев 25 дней. До этого рекорд принадлежал Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 7 месяцев.

Ян Непомнящий — гроссмейстер, чемпион Европы 2010 года, двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России.

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