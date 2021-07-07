Аркадий Дворкович: решение проводить Кубки мира по шахматам в Сочи правильное

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал о подготовке к мужскому и женскому Кубкам мира в Сочи.

«Кубки мира начинаются через неделю, и мы ожидаем более 300 участников. Отказов от участия в соревнованиях очень немного, собственно, это подтверждает, что решение проводить Кубки мира правильное. Мы готовимся обеспечить безопасность участников на самом высоком уровне. Шахматисты в нас уверены. Кроме того, многие вакцинировались, поэтому в целом меньше опасений с их стороны. В течение турниров будем несколько раз всех тестировать на наличие вируса. Также мы предусмотрели, что если со стороны участников будет запрос на вакцинацию, то постараемся оказать содействие, при этом подчеркну, вакцинация необязательная, это рекомендация.



Мысли о переносе или отмене, конечно, всегда есть. Для нас было одним из индикаторов: если Международная промышленная выставка „Иннопром“ в Екатеринбурге состоится, то можно и Кубок мира проводить», — приводит слова Дворковича ТАСС.