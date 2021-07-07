Дворкович: хотим, чтобы появились вузы, где шахматы стали бы одним из ключевых направлений

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал развитие шахматной индустрии не только на соревновательном поле, но и в научной сфере.

«Мы вообще хотим, чтобы появился хотя бы десяток вузов, где шахматы стали бы одним из ключевых направлений. Причём в идеале — и в развитии навыков в других специальностях, прежде всего, в менеджменте и стратегическом планировании. Я знаю, например, что совсем недавно был введён такой курс в университете в Катаре, можно вполне эти методики перенимать и вводить в российские вузы», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Например, в Уральском экономическом университете уже существует кафедра шахматного искусства и компьютерной математики.