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Дворкович: хотим, чтобы появились вузы, где шахматы стали бы одним из ключевых направлений

Дворкович: хотим, чтобы появились вузы, где шахматы стали бы одним из ключевых направлений
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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал развитие шахматной индустрии не только на соревновательном поле, но и в научной сфере.

«Мы вообще хотим, чтобы появился хотя бы десяток вузов, где шахматы стали бы одним из ключевых направлений. Причём в идеале — и в развитии навыков в других специальностях, прежде всего, в менеджменте и стратегическом планировании. Я знаю, например, что совсем недавно был введён такой курс в университете в Катаре, можно вполне эти методики перенимать и вводить в российские вузы», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Например, в Уральском экономическом университете уже существует кафедра шахматного искусства и компьютерной математики.

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