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«Полнейший беспредел!» Дарья Клишина — о работе Всероссийской федерации лёгкой атлетики

«Полнейший беспредел!» Дарья Клишина — о работе Всероссийской федерации лёгкой атлетики
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина раскритиковала работу Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Напомним, от России на Олимпиаду в Токио в связи с санкциями ВАДА поедут лишь 10 легкоатлетов, в том числе Клишина.

«Полнейший беспредел. Почему 10?! Почему федерация не борется? Почему они не боролись за, например, 50 человек? 10 — это вообще ничто, беспредел полнейший.

Конечно, если подумать совсем с плохого ракурса, то ладно, хотя бы 10, чем одна. Но сейчас речь не об этом. Я безумно рада за всю эту десятку, у кого есть возможность, но я больше расстроена за тех, у кого этой возможности нет. А они полностью это тоже заслужили — как любая другая страна, которая везёт полный состав.

Также для молодых: если у тебя есть право поехать на Олимпиаду, даже если ты понимаешь, что, например, не сможешь пройти в какой-то раунд, но блин, это такой колоссальный опыт!» — цитирует Клишину Sport24.

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