Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий одержал победу в рапиде на этапе серии Grand Chess Tour в Загребе

Ян Непомнящий одержал победу в рапиде на этапе серии Grand Chess Tour в Загребе
Аудио-версия:
Комментарии

В Загребе (Хорватия) завершились соревнования по быстрым шахматам в рамках третьего этапа серии Grand Chess Tour. За победу в рапиде начисляется 2 очка, за ничью — 1.

Победу одержал россиянин Ян Непомнящий, набравший 11 очков из 18 возможных. В заключительный день соревнований по рапиду Непомнящий трижды сыграл вничью с соперниками.

10-11 июля гроссмейстеры сыграют блицтурнир.

Шахматы. Grand Chess Tour. 3-й этап. Загреб, Хорватия
Рапид. Итоговое положение

1. Ян Непомнящий (Россия) – 11
2-5. Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Иван Шарич (Хорватия) – по 10
6-7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Вишванатан Ананд (Индия) – по 9
8. Александр Грищук (Россия) – 8
9. Антон Коробов (Украина) – 7
10. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 6

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021