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Ян Непомнящий одержал победу в рапиде на этапе серии Grand Chess Tour в Загребе

В Загребе (Хорватия) завершились соревнования по быстрым шахматам в рамках третьего этапа серии Grand Chess Tour. За победу в рапиде начисляется 2 очка, за ничью — 1.

Победу одержал россиянин Ян Непомнящий, набравший 11 очков из 18 возможных. В заключительный день соревнований по рапиду Непомнящий трижды сыграл вничью с соперниками.

10-11 июля гроссмейстеры сыграют блицтурнир.

Шахматы. Grand Chess Tour. 3-й этап. Загреб, Хорватия

Рапид. Итоговое положение

1. Ян Непомнящий (Россия) – 11

2-5. Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Иван Шарич (Хорватия) – по 10

6-7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Вишванатан Ананд (Индия) – по 9

8. Александр Грищук (Россия) – 8

9. Антон Коробов (Украина) – 7

10. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 6