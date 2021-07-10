Илья Иванюк объяснил, почему не завершил выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы, обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк объяснил, почему накануне отказался продолжать выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
После успешной попытки на 2,25 м Иванюк досрочно завершил соревнования, заняв четвёртое место. Ставшему третьим белорусу Максиму Недосекову россиянин уступил только по попыткам. Оба спортсмена имеют лучший результат сезона в мире – 2,37. В Монако первое место занял ещё один россиянин Михаил Акименко с результатом 2,32.
«Вчера не сложилось на соревнованиях с самочувствием, у меня были тяжёлые прыжки и не мог попасть вверх. Я решил, что не стоит себя мучить, и закончил соревнования. Считаю, что всё сделал правильно. Впереди меня ждёт куда более важный старт, к которому нужно поберечься.
Это был мой последний турнир перед Олимпиадой. Сейчас я поеду домой, а 20 июля заеду на базу в Новогорск. 25 июля мы вылетим в Токио», — приводит слова Иванюка ТАСС.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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