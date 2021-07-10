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Винер-Усманова рассказала о состоянии травмированной Арины Авериной перед ОИ в Токио

Винер-Усманова рассказала о состоянии травмированной Арины Авериной перед ОИ в Токио
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, скажется ли травма Арины Авериной на участии спортсменки в Олимпийских играх в Токио. Арина не выступала на проходящем в Москве Кубке вызова из-за повреждения.

«Тревожиться не надо — у неё всё в порядке, просто мы её бережём. Если она сейчас ещё раз какую-то травму получит, то тогда будет совсем плохо. А сейчас нормально, всё в порядке, просто сегодня не может выступать», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

При этом изменений в олимпийском составе Винер-Усманова не исключила. На сбор во Владивосток едет не только основной состав, но и запасные.

«Во Владивосток на сбор едет Екатерина Селезнёва запасная, Лала Крамаренко запасная, Дарья Трубникова. Вот три девочки. А в групповом второй состав едет полностью, ещё пять человек, которые взаимозаменяемы. Каждая девочка может быть заменена», — сказала Винер-Усманова.

Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдёт с 6 по 8 августа.

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