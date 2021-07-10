Дина Аверина стала победительницей в многоборье на этапе Кубка вызова в Москве

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

По итогам четырёх упражнений Аверина набрала 111,65 балла. Второй стала другая россиянка Лала Крамаренко с результатом в 104,75 балла, третьей — Екатерина Веденеева (93,30) из Словении. Отметим, что сестра Дины – Арина Аверина – пропускает столичные соревнования Кубка вызова из-за травмы ноги.

22-летняя Дина Аверина является двукратной чемпионкой России, 13-кратной чемпионкой мира, а также восьмикратной чемпионкой Европы.

Соревнования в отдельных видах на Кубке вызова пройдут завтра, 11 июля.