Сборная России победила в многоборье среди групп на этапе Кубка вызова в Москве

Сборная России одержала победу в многоборье среди групп на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Сборная России за упражнения с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав набрала 92,85 балла. Второе место заняли японские гимнастки (89,25). Тройку призёров замкнула команда Узбекистана (88,75).



Ранее россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье, второй стала её соотечественница Лала Крамаренко, третьей — Екатерина Веденеева из Словении. Отметим, что сестра Дины – Арина Аверина – пропускает столичные соревнования Кубка вызова из-за травмы ноги.

Соревнования в отдельных видах на Кубке вызова пройдут завтра, 11 июля.