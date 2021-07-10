Сборная России победила в многоборье среди групп на этапе Кубка вызова в Москве
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Сборная России одержала победу в многоборье среди групп на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве. Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Сборная России за упражнения с пятью мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав набрала 92,85 балла. Второе место заняли японские гимнастки (89,25). Тройку призёров замкнула команда Узбекистана (88,75).
Ранее россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье, второй стала её соотечественница Лала Крамаренко, третьей — Екатерина Веденеева из Словении. Отметим, что сестра Дины – Арина Аверина – пропускает столичные соревнования Кубка вызова из-за травмы ноги.
Соревнования в отдельных видах на Кубке вызова пройдут завтра, 11 июля.
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