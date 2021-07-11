Олимпийская чемпионка рассказала, что бойкотирует Бриллиантовую лигу из-за нового формата

Олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира в прыжках в длину Бритни Риз рассказала, что бойкотирует Бриллиантовую лигу из-за нового формата проведения соревнований.

В сезоне-2021 в стартах Бриллиантовой лиги в прыжках в длину, тройном прыжке, толкании ядра, метании копья и диска победитель определяется особым способом. Тройка лучших после пяти попыток выходит в финал, а при распределении мест на пьедестале учитывается только шестая попытка. В шести из 18 случаев после введения нового правила победителем соревнований стал спортсмен не с лучшим результатом. При этом участники финала по-прежнему определяются в зависимости от занятых мест. В итоге толкатель ядра Томас Уолш и прыгунья в длину Ивана Шпанович, занявшие первые места, попадают в финал, а Малайка Михамбо, несмотря на лучшие результаты, нет.

«Я не участвую. Никто не увидит меня в Бриллиантовой лиге, пока действует этот формат. Об этом совершенно не может быть и речи. Точка.

Это несправедливо, и мы, спортсмены, не можем ни на что повлиять. Многие атлеты теряют на этом деньги, например, Михамбо. Она дважды проиграла из-за финальных попыток, и это несправедливо. Когда вы прыгаете дальше своих конкурентов, вы должны побеждать.

Думаю, что единственный способ что-то изменить — всем вместе отказаться. Можно ещё испортить финальный раунд. Если все сделают так, чтобы в их последних попытках был неутверждённый результат, победит тот, кто на первом месте, как и должно быть. Нельзя просто жаловаться в социальных сетях и верить, что всё изменится. Мы должны действовать. Действия говорят громче слов», — приводит слова Риз NRK.