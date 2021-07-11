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Пятиборцы Чистякова и Беляков завоевали золото ЧЕ в смешанной эстафете

Пятиборцы Чистякова и Беляков завоевали золото ЧЕ в смешанной эстафете
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Анастасия Чистякова и Кирилл Беляков завоевали золотые медали в заключительном виде чемпионата Европы по современному пятиборью — смешанной эстафете.

Россияне постепенно поднимались по турнирной таблице. После плавания они были четвёртыми, после фехтования — вторыми, и, наконец, выиграв конкур, вышли в лидеры соревнований. В лазер-ране Чистякова и Беляков не оставили шансов соперникам и финишировали первыми.

Сборная России стала первым двукратным чемпионом в смешанной эстафете, медали в которой разыгрываются с 2012 года. Отметим, что в 2017 году, когда была одержана первая победа, за национальную команду также выступал Беляков, а его напарницей тогда была Гульназ Губайдуллина.

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Нижний Новгород
Смешанная эстафета

1. Россия (Анастасия Чистякова, Кирилл Беляков) — 1455.
2. Литва (Ева Серапинайте, Юстинас Киндерис) — 1436.
3. Италия (Ирена Прамполини, Валерио Грасселли) — 1409.

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