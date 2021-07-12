Из программы Игр стран СНГ могут исключить 6 видов спорта из-за низкой представленности

В Министерстве спорта Российской Федерации состоялось совещание, на котором обсуждалась подготовка к проведению Первых Игр стран СНГ, которые пройдут с 4 по 10 сентября 2021 года в Казани.

«Совместно с Правительством Республики Татарстан мы приняли решение о покрытии расходов пребывания спортивных делегаций в Казани за счёт организаторов в соответствии с официальными датами по каждому виду спорта. Надеемся, что эта мера обеспечит ещё более представительное участие команд», — приводит слова министра спорта России Олега Матыцина пресс-служба Минспорта.

В программу Игр включены соревнования по 16 видам спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, настольный теннис, борьба на поясах, дзюдо, корэш, самбо, спортивная борьба, карате, тайский бокс, пулевая стрельба, стендовая стрельба, танцевальный спорт, футзал, художественная гимнастика. Будет разыграно до 184 комплектов наград. Ожидается более двух тысяч участников из 10 стран СНГ.

Матыцин обратил внимание на проблему низкой представленности спортсменов по некоторым видам спорта. Сложная ситуация сложилась в бадминтоне, боксе, стендовой стрельбе, тайском боксе, футзале и художественной гимнастике. В случае если странам-участницам не удастся дополнить свои национальные заявки до 19 июля, организаторами будет принято решение исключить соревнования из программы.

Игры стран СНГ изначально должны были пройти в августе 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией сроки проведения были скорректированы.