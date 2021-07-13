Собчак матом обругала «Россию 24» за название передачи о паралимпийцах. Автор отреагировал

Российская телеведущая Ксения Собчак нецензурно выругалась в адрес телеканала «Россия 24». Её возмутило, что передача о российских паралимпийцах называется «Паралимпийский дневник — одной ногой в Токио».
«Россия 24», скажи, а ты не офигела (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)? Тебе реально кажется это смешно?» — написала Собчак в своём телеграм-канале.
Как выяснилось, такое название предложил паралимпиец Дмитрий Игнатов.
«Уважаемая Ксения Анатольевна! Название проекта «Одной ногой в Токио» придумал я. И оно безумно нравится всем моим друзьям параатлетам и вообще всем людям с инвалидностью. Они пишут, что это классное название. И мы хотим и будем показывать людей с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев», — сказал он в видео, выложенном в телеграм-канале «Гей на передержке».
«Раз шутят сами паралимпийцы, а не «Россия 24», то базару нет, претензии снимаются! Этот вид юмора я люблю! Победите там всех!» — добавила Ксения.
Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября.
- 13 июля 2021
-
17:26
-
16:32
-
10:14
-
08:40
-
07:33
-
01:52
-
00:25
- 12 июля 2021
-
21:56
-
19:43
-
19:01
-
10:29
-
08:46
-
00:20
- 11 июля 2021
-
20:37
-
19:19
-
18:43
-
18:10
-
17:22
-
13:38
-
09:48
-
00:46
- 10 июля 2021
-
21:57
-
21:09
-
20:53
-
20:32
-
19:17
-
19:00
-
17:54
-
17:20
-
16:53
-
13:32
-
12:08
-
09:58
-
00:16
- 9 июля 2021
-
23:51