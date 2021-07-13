Собчак матом обругала «Россию 24» за название передачи о паралимпийцах. Автор отреагировал

Российская телеведущая Ксения Собчак нецензурно выругалась в адрес телеканала «Россия 24». Её возмутило, что передача о российских паралимпийцах называется «Паралимпийский дневник — одной ногой в Токио».

«Россия 24», скажи, а ты не офигела (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)? Тебе реально кажется это смешно?» — написала Собчак в своём телеграм-канале.

Как выяснилось, такое название предложил паралимпиец Дмитрий Игнатов.

«Уважаемая Ксения Анатольевна! Название проекта «Одной ногой в Токио» придумал я. И оно безумно нравится всем моим друзьям параатлетам и вообще всем людям с инвалидностью. Они пишут, что это классное название. И мы хотим и будем показывать людей с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев», — сказал он в видео, выложенном в телеграм-канале «Гей на передержке».

«Раз шутят сами паралимпийцы, а не «Россия 24», то базару нет, претензии снимаются! Этот вид юмора я люблю! Победите там всех!» — добавила Ксения.

Паралимпиада в Токио пройдёт с 24 августа по 5 сентября.