Бельгийский спортсмен Ваут ван Арт выиграл 11-й этап «Тур де Франс»

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт, представляющий команду Jumbo-Visma, стал победителем 11-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс».

Ван Арт преодолел дистанцию 198,9 км за 5 часов 17 минут 43 секунды. На втором месте расположился француз Кенни Элиссонд из команды Trek-Segafredo. Он отстал от бельгийца на 1 минуту 14 секунд. Тройку лучших замкнул его партнёр по команде, нидерландец Бауке Моллема, преодолевший дистанцию на 1 минуту 14 секунд медленнее.

Вчера велогонщик из Великобритании Марк Кавендиш показал лучшее время на 10-м этапе «Тур де Франс».

«Тур де Франс» — шоссейная многодневная велогонка, один из трёх гранд-туров. Самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции.