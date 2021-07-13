Кулешов: работа в «Динамо» — не про деньги

Гандбольный тренер Олег Кулешов прокомментировал смену деятельности. Раньше он тренировал мужские гандбольные клубы, теперь — женские.

«В июне позвонила Стелла Иосифовна Вартанян и предложила поработать с женским гандбольным клубом. Я взял паузу на раздумья. Посмотрел матчи динамовок и увидел, что все девчонки молодые и перспективные. В целом фронт работ похож на имевшийся в СКИФе. После этого сомнения отпали — как и опасения в плане прихода в женский коллектив. Пообщавшись с мэтром тренерского цеха Вячеславом Кириленко и вторым тренером „Динамо“ Ольгой Буяновой, окончательно убедился, что гандбол, как говорится, и в Африке гандбол, а потому сложностей не возникнет. Работа в „Динамо“ — не про деньги. Становление столь молодой команды — проект, осуществляемый не за день и не за два. Развивать талантливых гандболисток, играющих в младших сборных России, реально интересно. Это то, чем хочется заниматься», — приводит слова Кулешова «Быстрый центр».

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