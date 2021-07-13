Кулешов: работа в «Динамо» — не про деньги

Гандбольный тренер Олег Кулешов прокомментировал смену деятельности. Раньше он тренировал мужские гандбольные клубы, теперь — женские.
«В июне позвонила Стелла Иосифовна Вартанян и предложила поработать с женским гандбольным клубом. Я взял паузу на раздумья. Посмотрел матчи динамовок и увидел, что все девчонки молодые и перспективные. В целом фронт работ похож на имевшийся в СКИФе. После этого сомнения отпали — как и опасения в плане прихода в женский коллектив. Пообщавшись с мэтром тренерского цеха Вячеславом Кириленко и вторым тренером „Динамо“ Ольгой Буяновой, окончательно убедился, что гандбол, как говорится, и в Африке гандбол, а потому сложностей не возникнет. Работа в „Динамо“ — не про деньги. Становление столь молодой команды — проект, осуществляемый не за день и не за два. Развивать талантливых гандболисток, играющих в младших сборных России, реально интересно. Это то, чем хочется заниматься», — приводит слова Кулешова «Быстрый центр».
- 13 июля 2021
-
22:07
-
21:54
-
21:06
-
19:55
-
19:20
-
17:26
-
16:32
-
10:14
-
08:40
-
07:33
-
01:52
-
00:25
- 12 июля 2021
-
21:56
-
19:43
-
19:01
-
10:29
-
08:46
-
00:20
- 11 июля 2021
-
20:37
-
19:19
-
18:43
-
18:10
-
17:22
-
13:38
-
09:48
-
00:46
- 10 июля 2021
-
21:57
-
21:09
-
20:53
-
20:32
-
19:17
-
19:00
-
17:54
-
17:20
-
16:53