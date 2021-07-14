Россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд по фридайвингу

14-кратный чемпион мира по фридайвингу, россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд, погрузившись на 126 метров, держась руками за трос и не используя дополнительного снаряжения. Рекорд стал 21-м в копилке титулованного российского спортсмена и президента Федерации фридайвинга.
Погружение состоялось в первый день крупнейшего мирового чемпионата по фридайвингу Vertical Blue, который стартовал сегодня на Багамах и впервые за 12-летнюю историю проходит по правилам CMAS (Всемирная конфедерация подводной деятельности). Соревнования лучших фридайверов мира продлятся до 23 июля.
Россиянин Алексей Молчанов установил мировой рекорд по фридайвингу
Отметим, что 34-летний Молчанов является сыном многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.
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