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Россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд по фридайвингу

Россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд по фридайвингу
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14-кратный чемпион мира по фридайвингу, россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд, погрузившись на 126 метров, держась руками за трос и не используя дополнительного снаряжения. Рекорд стал 21-м в копилке титулованного российского спортсмена и президента Федерации фридайвинга.

Погружение состоялось в первый день крупнейшего мирового чемпионата по фридайвингу Vertical Blue, который стартовал сегодня на Багамах и впервые за 12-летнюю историю проходит по правилам CMAS (Всемирная конфедерация подводной деятельности). Соревнования лучших фридайверов мира продлятся до 23 июля.

Россиянин Алексей Молчанов установил мировой рекорд по фридайвингу

Россиянин Алексей Молчанов установил мировой рекорд по фридайвингу

Отметим, что 34-летний Молчанов является сыном многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.

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