Россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд по фридайвингу

14-кратный чемпион мира по фридайвингу, россиянин Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд, погрузившись на 126 метров, держась руками за трос и не используя дополнительного снаряжения. Рекорд стал 21-м в копилке титулованного российского спортсмена и президента Федерации фридайвинга.

Погружение состоялось в первый день крупнейшего мирового чемпионата по фридайвингу Vertical Blue, который стартовал сегодня на Багамах и впервые за 12-летнюю историю проходит по правилам CMAS (Всемирная конфедерация подводной деятельности). Соревнования лучших фридайверов мира продлятся до 23 июля.

Россиянин Алексей Молчанов установил мировой рекорд по фридайвингу

Отметим, что 34-летний Молчанов является сыном многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.