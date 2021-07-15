Светлана Журова рассказала, может ли она не соглашаться с Владимиром Путиным

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила на вопрос, нормально ли что президент России Владимир Путин руководит страной 21 год.

«В нашей стране, наверное, это нормально. В других – по-другому. Могу сказать, что даже коллеги-парламентарии говорят нам: как бы у нас хоть кто-то правил долго, мы только к одному привыкли, что-то начали выстраивать под одного, всё меняется – и уже другой. И иногда хочется подольше этой паузы правления одного человека, чтобы хотя бы была та же команда. Невозможно за 4-5 лет что-то конкретное изменить. А приходит новый – начинает по-новому. Бывает же ревность: всё, что было до того, – плохо, я начинаю делать по-другому. В этом отношении, когда ты идешь за шагом, есть свои плюсы.

Маргарита Симоньян как раз говорила, что Россия – одна из последних стран, которые являются пристанищем человеческих ценностей, где о многих вещах мы можем говорить открыто – и после этого нам ничего не будет. Это правда. Потому что я знаю, что мои коллеги с запада, если даже что-то не поддерживают и что-нибудь скажут, то там санкции будут более жёсткие, чем у нас.

Могу ли я не соглашаться с Путиным? У меня нет такого, чтобы я была не согласна. Я могу где-то быть не согласна с правительством по каким-то решениям, а Владимир Владимирович очень взвешенно подходит к тому, что он говорит, что он делает. Я не думаю, что он тоже всегда согласен с правительством», — приводит слова Журовой Sports.ru.