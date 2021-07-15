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Светлана Журова рассказала, может ли она не соглашаться с Владимиром Путиным

Светлана Журова рассказала, может ли она не соглашаться с Владимиром Путиным
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова ответила на вопрос, нормально ли что президент России Владимир Путин руководит страной 21 год.

«В нашей стране, наверное, это нормально. В других – по-другому. Могу сказать, что даже коллеги-парламентарии говорят нам: как бы у нас хоть кто-то правил долго, мы только к одному привыкли, что-то начали выстраивать под одного, всё меняется – и уже другой. И иногда хочется подольше этой паузы правления одного человека, чтобы хотя бы была та же команда. Невозможно за 4-5 лет что-то конкретное изменить. А приходит новый – начинает по-новому. Бывает же ревность: всё, что было до того, – плохо, я начинаю делать по-другому. В этом отношении, когда ты идешь за шагом, есть свои плюсы.

Маргарита Симоньян как раз говорила, что Россия – одна из последних стран, которые являются пристанищем человеческих ценностей, где о многих вещах мы можем говорить открыто – и после этого нам ничего не будет. Это правда. Потому что я знаю, что мои коллеги с запада, если даже что-то не поддерживают и что-нибудь скажут, то там санкции будут более жёсткие, чем у нас.

Могу ли я не соглашаться с Путиным? У меня нет такого, чтобы я была не согласна. Я могу где-то быть не согласна с правительством по каким-то решениям, а Владимир Владимирович очень взвешенно подходит к тому, что он говорит, что он делает. Я не думаю, что он тоже всегда согласен с правительством», — приводит слова Журовой Sports.ru.

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