Российские волейболистки завоевали бронзу молодёжного чемпионата мира

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Российские волейболистки завоевали бронзовые медали молодёжного чемпионата мира U20. Соревнования проходили в Бельгии и Нидерландах.

В матче за третье место россиянки победили команду Нидерландов со счётом 3:2 (16:25, 23:25, 25:22, 25:22, 22:20). 35 очков команде принесла диагональная Вита Акимова, 15 очков – на счету центральной блокирующей Натальи Суворовой. 12 баллов набрала Анастасия Чернова, 11 – Татьяна Костина.

Женская сборная России в третий раз стала бронзовым призёром чемпионата мира U20 (1995, 2019, 2021). Также в активе россиянок две золотые медали (1997, 1999) и серебро турнира 2017 года.

В финальном матче сегодня, 18 июля, встретятся команды Италии и Сербии.

Волейбол. Чемпионат мира U20. Женщины

Матч за третье место

Россия – Нидерланды — 3:2 (16:25, 23:25, 25:22, 25:22, 22:20).