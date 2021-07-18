Российские волейболистки завоевали бронзу молодёжного чемпионата мира

Российские волейболистки завоевали бронзовые медали молодёжного чемпионата мира U20. Соревнования проходили в Бельгии и Нидерландах.
В матче за третье место россиянки победили команду Нидерландов со счётом 3:2 (16:25, 23:25, 25:22, 25:22, 22:20). 35 очков команде принесла диагональная Вита Акимова, 15 очков – на счету центральной блокирующей Натальи Суворовой. 12 баллов набрала Анастасия Чернова, 11 – Татьяна Костина.
Женская сборная России в третий раз стала бронзовым призёром чемпионата мира U20 (1995, 2019, 2021). Также в активе россиянок две золотые медали (1997, 1999) и серебро турнира 2017 года.
В финальном матче сегодня, 18 июля, встретятся команды Италии и Сербии.
Волейбол. Чемпионат мира U20. Женщины
Матч за третье место
Россия – Нидерланды — 3:2 (16:25, 23:25, 25:22, 25:22, 22:20).
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